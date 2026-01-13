V・ファーレン長崎は13日、FWエジガル・ジュニオ(34)がFC今治に加入することが決まったと発表した。エジガルは2019年、ブラジル・バイーアから横浜F・マリノスに期限付き移籍で加入。1年半を過ごした後、20年秋から長崎に移籍していた。長崎ではJ2リーグ戦通算141試合54得点を記録していた。エジガルは今治を通じて「今からサポーターの皆様とお会いし、今治の街を知れる事を楽しみにしています。この新たな挑戦に私の持って