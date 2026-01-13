UAEプロリーグ(1部)のアルナスルは13日、昨季まで浦和レッズに在籍していたDFマリウス・ホイブラーテンを1年半の契約で獲得したと発表した。背番号は22番に決まった。ホイブラーテンは2023年から浦和に加入し、同年のAFCチャンピオンズリーグ制覇に大きく貢献。昨季まで3シーズンプレーした後、契約満了が発表されていた。浦和に移籍する前は母国ノルウェーのクラブに所属しており、中東アジアは初の挑戦となる。アルナスル