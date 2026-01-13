Î©·ûÌ±¼çÅÞÆâ¤Ç¡¢½°±¡Áª¤ò½ä¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤Ç¤­¤ëÌîÅÞ¤ÈÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤òÀßÎ©¤·¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Î¸õÊä¼Ô¤òÆ±¤¸Ì¾Êí¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖÅý°ìÌ¾Êí¡×Êý¼°¤ÇÎ×¤à¹½ÁÛ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬13ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£