Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤Ç14¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢»ö·ïÅö»þ¤ÎÆ°ºî¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº°÷¤È¤È¤â¤Ë·Ù»¡½ð¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿ÃË¡£Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤Ç14¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿²£ÈøÍ¥Í´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï13Æü¸áÁ°¡¢²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ä¥Ö¥ì¡¼¥­¤ÎÆ§¤ßÊý¤Ê¤É»ö·ïÅö»þ¤ÎÆ°ºî¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯11·î¡£¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤é¤¬¼¡¡¹¤È¤Ï¤Í¤é¤ì