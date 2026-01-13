SHANK¤¬2026Ç¯2·î¡¢¥Ä¡¼¥Þ¥ó´ë²è¡ãUntitled¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ûÊó¤Î¤È¤ª¤ê¡£Æ±¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Î¥²¥¹¥È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2·î12Æü¤Î¼¯»ùÅç¸ø±é¡¢2·î13Æü¤Î·§ËÜ¸ø±é¤È¤â¤Ë¡¢²£ÉÍÈ¯¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¡¦¥Ð¥ó¥ÉJasonAndrew¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë2¼¡Àè¹Ô¼õÉÕ¤Ï1·î13Æü19»þ¤«¤é¡£JasonAndrew¢£¥Ä¡¼¥Þ¥ó´ë²è¡ãSHANK presents ¡ÈUntitled¡É¡ä2·î12Æü(ÌÚ)¼¯»ùÅç SR HALLopen18:30 / start19:00¥²¥¹¥È¡§JasonAndrew2·î13Æü(¶â)