¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÀõÌî½ç»Ò¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö55Ç¯Á°¤ÎÀ®¿Í¼°¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿¶Âµ»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿§¤¢¤»¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡ª¿¶Âµ»Ñ¤Ë¥É¥­¥Ã ½ç»Ò¤Î¼¡ÃË¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN ¾­·³¡×¤Ç¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñºÝÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀõÌîÃé¿®¡£¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ì´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Êº¢Ç¥¿±»°¤«·î¡×¤È¤½¤Î¤È¤­Ãé¿®¤Î·»¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎKUJUN¤òÇ¥¿±