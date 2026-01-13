第8期「振袖TEENS supported byジョイフル恵利」お披露目イベントが13日、都内で行われた。設立40周年を迎える振り袖専門店「ジョイフル恵利」が、成人式を最高の思い出にするべく手がけるインフルエンサーグループ。8年目の今年は小園井寧々（18）、瀬川陽菜乃（17）、藤田みあ（19）、長浜広奈（17）、矢野滴（18）、川島梨々花（18）の6人が起用され、あでやかな振り袖姿で登場した。メンバーは新年の決意を書き初めで発表。A