ºù°æÎè¹á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤À¤±¤ÉÀ¹¤ì¤ë Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¥á¥¤¥¯¡Ù¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥á¥¤¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢°¦ÍÑ¥³¥¹¥á¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡Ö¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¥Ï¥ó¥É¥±¥¢¤Ï¥ª¥¤¥ëÇÉ¡ª¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤Ìµ°õÎÉÉÊ¥¢¥¤¥Æ¥à¢£¥á¥¤¥¯²¼ÃÏÆ°²èÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¥ì¥«¥ë¥«/¥¹¥­¥ó¥¹¥à¡¼¥µ¡¼ ÀÇ¹þ8,250±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë ¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ëLekarka Remedy(¥ì¥«¥ë¥« ¥ì