UAE（アラブ首長国連邦）プロリーグのアル・ナスル・ドバイは13日、2025シーズン限りで浦和レッズを退団したDFマリウス・ホイブラーテンの完全移籍加入を発表した。クラブからの発表によると、契約期間は2027年6月30日までの1年半。ホイブラーテンは新天地で背番号「22」を着用する。ホイブラーテンは1995年1月23日生まれの現在30歳。母国ノルウェーで複数のクラブを渡り歩き、2023年にボデ／グリムトから浦和へ完全移籍加入