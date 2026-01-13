FCº£¼£¤Ï£±·î13Æü¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤«¤é¥¨¥¸¥¬¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢Àµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£E¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤Ï2019Ç¯¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤·¤Æ20Ç¯¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤ÇÄ¹ºê¤Ø¡££²Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ£±Éüµ¢¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£µÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼