¥°ー¥°¥ë¡ÊGoogle¡Ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¡¢À¸À®AI¡ÖGemini¡×¤ÎAPI¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ÎÀ©¸Â¤ò20MB¤«¤é100MB¤Ë°ú¤­¾å¤²¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Google Cloud Storage¡ÊGCS¡Ë¤Î¥Ð¥±¥Ã¥È¤È½ðÌ¾ÉÕ¤­URL¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëÆþÎÏ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£ ÂçÍÆÎÌ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆþÎÏ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇGemini Files API¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÝÂ¸´ü´Ö¤¬48»þ´Ö¤ÈÃ»¤¯¡¢ËÜÈÖ´Ä¶­¤ÇÆ°¤¯¥¢¥×¥ê¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤­¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£