¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦·è¾¡¡Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë£³¡Ý£°¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡¿£±·î12Æü¡¿MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡ËÂç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿£¶Ëü142¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¤Ç¡¢±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡£¼¯Åç³Ø±à¤ò£³¡Ý£°¤Ç²¼¤·¤¿¤½¤Î°ìÀï¤Ç¼çÌòµé¤Îµ±¤­¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£´¡Ý£³¡Ý£³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¤òÃ´¤Ã¤¿ËÙ¥Î¸ý±ÍÂÀ¤À¡££°¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾19Ê¬¡¢¸«»ö¤Ê¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë¤È¡¢Æ±39Ê¬¤Ë¤Ï±¦Â­