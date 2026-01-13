¼ã¼Ô¤Ë¸¥·ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¡¢Ä¹ºêÂç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ë ¡Ö20ºÐ¤Î¸¥·ì¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¶¨ÎÏ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡× ¡Ø¤Ï¤¿¤Á¤Î¸¥·ì¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Ë¸¥·ì¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤è¤¦¤È¸©ÀÖ½½»ú·ì±Õ¥»¥ó¥¿ー¤¬ËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸©Æâ¤Î10Âå¤È20Âå¤Î¸¥·ì¼Ô¿ô¤Ï1989Ç¯¤«¤éÇ¯¡¹¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±