ÌïÉ§Â¼¤Ç¿½ÀÁ½ñ¤ò½ñ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÌò½ê¤Î¼êÂ³¤­¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡¢¿·¤·¤¤Áë¸ý¥µー¥Ó¥¹¤¬13Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©Æâ¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿½ñ¤«¤Ê¤¤Áë¸ý¥µー¥Ó¥¹¡¦Áë¸ýDX¡ØSaaS(¥µー¥¹)¡Ù¡£°ìÈÌÅª¤ËÁë¸ý¤Ç¤Ï¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó¼¨¤È¿½ÀÁ½ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¦°÷¤¬É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÊ¹¤­¼è¤ê¼«Æ°ºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¿½ÀÁ½ñ¤Îµ­Æþ¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ 13Æü¤Ï¡¢½»Ì±¤¬»²²Ã¤·¤Æ¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£½»Ì± ¡Ö²¿¤â