2025Ç¯12·î¡¢ÀÐÀî¸©Ç½Èþ»Ô¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿33ºÐ¤ÎÃË¤¬¡¢ÉÙ»³¸©Æâ¤Ç30Âå¤Î½÷À­¤¬»àË´¤·¤¿¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»³¸©¾®ÌðÉô»Ô¤Î33ºÐ¤ÎÃË¤Ï¡¢12·î19Æü¡¢ÀÐÀî¸©Ç½Èþ»Ô¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¡¢Æ¨ÁöÃæ¤Ë³³²¼¤ËÅ¾Íî¤·¡¢¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ïÁ°Æü¤Î2025Ç¯12·î18Æü¤Ë¤ÏÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¿®¹æµ¡¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢Âç