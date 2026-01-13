¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤¬23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·²ò»¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Ï1·î27Æü¸ø¼¨¡¦2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¡¢¤Þ¤¿¤Ï2·î3Æü¸ø¼¨¡¦2·î15Æü¤ËÅê³«É¼¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÆüÄø¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï3·î¤ËÅê³«É¼¤ÎÀÐÀî¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤­¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëºÇÃæ¤ÎÆÍÁ³¤Î²ò»¶ÏÀ¤Ë¡¢ÀÐÀî¸©´Ø·¸¤Î5¿Í¤ÎÍ¿ÌîÅÞµÄ°÷¤âÂÖÀª¤Å¤¯¤ê¤òµÞ¤®¤Þ¤¹¡£Àè½µËö¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤ÏÇ÷¤ëÀÐÀî¸©ÃÎ»ö