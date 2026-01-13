¡Ö¥­¥æ¡¼¥Ô¡¼ ÌÈ±Ö¥±¥¢ ¿Ý»À¶Ý GK¡Ý1 ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥¿¥¤¥×¡×¥­¥æ¡¼¥Ô¡¼¤Ï¡¢µ¡Ç½À­É½¼¨¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¡Ö¥­¥æ¡¼¥Ô¡¼ ÌÈ±Ö¥±¥¢ ¿Ý»À¶Ý GK¡Ý1 ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥¿¥¤¥×¡×¤È¡Ö¥­¥æ¡¼¥Ô¡¼ ÌÈ±Ö¥±¥¢ ¿Ý»À¶Ý GK¡Ý1 ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ¤Þ¤í¤ä¤«¤´¤Þ¡×¤Î2ÉÊ¤ò¡¢2·î19Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥­¥æ¡¼¥Ô¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆÈ¼«ÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Ý»À¶Ý GK¡Ý1¡ÊG.hansenii GK¡Ý1¡Ë¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥¿¥¤¥×¤È¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÈ¯Çä¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥­¥æ¡¼¥Ô¡¼ ÌÈ±Ö¥±¥¢ ¿Ý»À¶Ý