Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï¡¢2025Ç¯¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤­¡¦¾Æ¤­¤½¤Ð¡¦¤¿¤³¾Æ¤­Å¹¡×¤ÎÅÝ»ºÆ°¸þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Î¡ÖÊ´¤â¤ó¡×ÅÝ»º¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î28·ï¤Ç¡¢Êª²Á¹â¡¢¿Í¼êÉÔÂ­¤¬Ä¾·â¡¢¶áµ¦¤¬7³äÄ¶¤¨¤¿¡£Êª²Á¹â¤¬¤ª¹¥¤ß¾Æ¤­¡¦¾Æ¤­¤½¤Ð¡¦¤¿¤³¾Æ¤­Å¹¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊ´¤â¤ó¡×¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Î¡ÖÊ´¤â¤ó¡×Å¹¤ÎÅÝ»º¤Ï¡¢½¸·×¤ò³«»Ï¤·¤¿2009Ç¯°Ê¹ß¡¢ºÇÂ¿¤Î28·ï¡ÊÁ°Ç¯Èæ33.3¡óÁý¡Ë¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Ê´¤â¤óÊ¸²½¤¬¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¯Âçºå¤¬11·ï¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯