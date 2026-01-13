ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤ó¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£º¸¼ê¤Î¡Ö¥Ð¥Í»Ø¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¼êº¬´É¾É¸õ·²¡×¤Î¼ê½Ñ¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÂ±¡¤«¤é¡¢Ìµ»ö¤ËÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¹â¶¶±Ñ¼ù ¡Û¥Ð¥Í»Ø¤Î¼ê½Ñ¤«¤éÌµ»öÂà±¡¤òÊó¹ð ¡Ö¥·¥ã¥Ð¤Î¶õµ¤¤È¿©¤ÙÊª¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÅê¹Æ¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö³§¤µ¤Þ¤Î¤ª±¢¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÌµ»ö¤ÎÂà±¡¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¡¢5Æü´Ö¤ÎÆþ±¡À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æþ±¡Ãæ¤Ï·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿±ÉÍÜ´ÉÍý¥á¥Ë¥å¡¼¤ä