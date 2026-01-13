「乃木坂46」3期生の梅澤美波（27）が13日に公式ブログを更新。5thアルバム「My respect」に収録される、3期生の新曲「世界はここにある」について言及した。梅澤は「3期生はね、4人になったので、今回ね、期別曲をいただけるとは思っていなくて、びっくりした。嬉しい、嬉しいです。このタイミングでまさか頂けるとは」と新曲に驚いたといい「3期生、10年目。3期生曲は10曲目です。嬉しい！ありがとうございます！」と喜びを