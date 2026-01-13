元ロッテの土居豪人投手（２５）が１３日、自身のインスタグラムを更新。「１６年続けた野球を引退することに決めました」と記し、現役引退を報告した。「自分自身まだ野球を続けたい気持ちはあるんですけどロッテを戦力外になり、トミージョン手術をして一年勝負と思い北海道に来たのですが肩を痛め思うような投球ができず悔しい結果に終わりました。色々考えた結果野球を辞めようと思いました」。そう決断理由をつづり、これ