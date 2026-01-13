¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/13¡ÛNetflix¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¸µIZ¡öONE¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Á¥ç¡¦¥æ¥ê¡ÊJO YURI¡Ë¤¬1·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ê·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×½Ð±é½÷Í¥¡ÖÊÌ¿Íµé¡×½Å¤áÁ°È±¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¥Á¥ç¡¦¥æ¥ê¡¢½Å¤áÁ°È±¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¥æ¥ê¤Ï¡¢Ê£¿ôËç¤Î¥Á¥§¥­¤¬ÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇö¤á¤ÎÁ°È±¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿½Å¤á