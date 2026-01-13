¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤¬2026Ç¯1·î13Æü¡¢¸øÌ³¤ÇÊÆ¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¡¢Â¿Ë»¤Ö¤ê¤¬¡Ö¤ª¿ÈÂÎ¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢ÀÐÀî¸©¤ËÅþÃå¡×¾®Àô»á¤Ï12ÆüÃë¤ËX¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢ÀÐÀî¸©¤ËÅþÃå¡£Àã¡£¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ»ö¤ËÍè¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¶âÂô»Ô¤Ç²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¼¡¤Ï¾®¾¾»Ô¡×¤È¹ñÆâ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Àã¤ÎÆ»¤ò¥¹¡¼¥Ä¤ÇÊâ¤¯¸å¤í»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÆüÌë¤Ë¤Ï¡ÖÀÐÀî¸©¤«¤éÌá¤ê¡¢¤µ¤­¤Û¤ÉÀ®ÅÄ