俳優でグラビアでも活動する高崎かなみさんのSPA!デジタル写真集「高崎かなみセクシードール」がリリース。写真集の世界観を象徴する誌面カットが公開されました。【写真】ケーキをつまみ食いする高崎かなみさん写真集の撮影テーマは「フレンチポップなセクシードール」。赤と白のコントラストが印象的なチェック柄風のワンピースに身を包み、ガーリーで愛らしい表情を見せたかと思えば、スイッチが入った途端にセクシーな出で立ち