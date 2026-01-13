私はサユリです。娘のリョウコはすくすくと育って、ついに成人式を迎えるまでになりました。あんなに小さかった娘が、無事に晴れの日を迎えた姿を見て、胸がいっぱいになりました。それと同時に子育て中の葛藤などさまざまな記憶を思い返していました。あれはリョウコが中学3年生、進路決定の時期のこと……。リョウコが、家から遠いうえに中学で活躍していたテニス部のない高校を、第一志望にしたいと言い出したのです。そのとき