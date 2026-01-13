昨年12月、岡山県里庄町の幼稚園に侵入し靴を盗んだとして、男がきょう（13日）逮捕されました。 建造物侵入・窃盗の容疑で逮捕されたのは、岡山県里庄町の建設業の男（56）です。 警察によりますと、男は昨年12月14日午前2時半ごろ、里庄町の幼稚園に侵入し、靴箱から女性職員の運動靴1足を盗んだ疑いです。 昨年12月16日に幼稚園が被害届を提出。警察の捜査で男の容疑を特定し、きょう午後逮捕しました。 警察の調べに対して