TAGRIGHTの前田大輔が、1月12日（月・祝）に、自身のInstagramを更新。グループ初のショーケース「TAGRIGHT showcase - REVEAL as 1 -」のオフショットをアップし、timeleszの新メンバーを探すオーディション番組『timelesz project -AUDITION』の元候補生と、同オーディションにダンストレーナーとして参加していた振付師でダンサーのNOSUKEとの写真を公開した。【写真】鈴木凌、日野健太、前田大翔、NOSUKEも！『タイプロ』