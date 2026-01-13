Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¡ÄºòÇ¯8·î¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡Ä¡£¸µÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±©À¸·ë¸¹¤Î?Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê?¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±©À¸¤ÎÃ±ÆÈ¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡ÖYuzuru Hanyu ICE STORY 2nd ¡ÈRE_PRAY¡É TOUR¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Î³Ú¶Ê¡Ö·Ü¤È¼Ø¤ÈÆÚ¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òYouTube¤Ç¸ø³«¡£º¸Â¦¤ÎÁ°È±¤ò¿â¤é¤¹¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£