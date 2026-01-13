山形県天童市では、江戸時代に将軍家で食べられていたという冬限定のそばの提供があすから始まります。 【写真を見る】江戸時代には将軍家に献上！ 冬限定の寒中挽き抜きそばを2月末まで提供（山形・天童市） 佐藤友美アナウンサー「木にどっしりと雪が積もっています。寒い時期だからこそ味わえる、天童市の冬の味覚が今年もやって来ましたよ」 白く輝く上品な色合いが特徴の寒中挽き抜きそば。 江戸時代に天童の地