冬の生活必需品『灯油』を配達する十日町市の業者は、朝から大忙しです。 訪れたのは、年に4回利用しているという男性の住宅。2人がかりで車からホースを伸ばし、ホームタンクに給油します。 ■利用者 「ポリタンクの重いのを(持つのは)無理です。(灯油の配達は)生命線です。我々、高齢者はとくに。」 ■ケンベイミユキ 髙野光係長 「運転も気をつかうし、(車から)降りてからも(ホースを)引っ