１３日、東広島市でトレーラーが川に転落する事故がありました。運転手の男性にけがはありませんでした。 道路わきの水路でひっくり返った状態のトレーラー。本来地面に接しているはずのタイヤは上を向いてしまっています。 午前５時５０分ごろ、東広島市志和町で「トレーラーが横転した。川に落ちた」とトレーラーの運転手から警察に通報がありました。 この事故でトレӦ