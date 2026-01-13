福山市を中心に活動しＪＦＬ昇格を目指す、福山シティＦＣが新体制を発表しました。 福山シティＦＣは昨シーズン中国リーグを優勝し、４度目となるＪＦＬへの昇格戦に臨みましたが、あと一歩及ばず昇格を逃しました。 発表会では、ＦＣバルセロナも着用したスペインの老舗ブランドＭＥＹＢＡが手掛けた新ユニホームや、昨季ＪＦＬで得点王に輝いた藤本憲明選手など新加入選手１６人が紹介されました。 福山シ