県内では3連休『冬の嵐』となりました。佐渡市では、国の文化財となっている大間港で橋が倒壊しました。市は、11日の強風が原因とみています。 国の文化財にも登録されている佐渡市の大間港港内にある『トラス橋』が根本から崩れ倒壊してしまっています。12日、近くで働く人が倒壊に気づきました。 ■近くで働く人 「残念ですし、また模して作っていただければ。」 11日、佐渡市相川の最大瞬間風速は34m/s。非常に強い風