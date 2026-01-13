＜ザ・バハマズ・クラシック2日目◇12日◇ザ・オーシャンクラブGC at アトランティス（バハマ）◇7159ヤード・パー72＞【画像】適合リストを見ると、クアンタムには『???』と付くヘッドが3つもある？米国男子下部コーン・フェリーツアーの開幕戦の第2ラウンドは日没サスペンデッドとなったが、石川遼は6バーディ・ボギーなしの「66」をマークし、トータル11アンダー・暫定20位タイに浮上し、予選通過は確実となっている。