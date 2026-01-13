熊本県小国町の特産「阿蘇小国ジャージー牛乳」の製造・販売を手掛けるJA阿蘇が事業を中止し、別の事業者に引き継がれることになりました。岐路に立つ酪農家を取材しました。 【写真を見る】「土産といえばジャージー牛乳」全国1％の希少種、JAが特産品事業を中止へ活路探る酪農家の「希望」とは熊本・小国町 全国的な知名度に「誇り」 1月9日午前4時半。まだ暗いうちから、酪農家・小田翼さんの一