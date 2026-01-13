ボートレース戸田の得点率制4日間シリーズ「WINWINパーク戸田9周年記念」の予選最終日となる3日目が、13日に行われた。3日目の益田啓司（46＝福岡）は2Rがダッシュ5コース捲り、そして8Rは2コース差しで連勝を決めて勝負駆けに成功。14日に開催される12R優勝戦は4号艇となった。「立ち上がりが重たいので（8Rの）2コース向きじゃないと思ったけど1着で良かった。最近、流れが悪くて不安だったので連勝できて良かった」と笑顔