元TBSアナウンサーで、同局の人気音楽番組「ザ・ベストテン」司会や、テレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターとして知られる、久米宏（くめ・ひろし）さんが1日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。所属事務所「株式会社オフィス・トゥー・ワン」が13日、公式サイトを更新し、発表した。「ニュースステーション」に出演経験のある俳優京本政樹（66）が、日刊スポーツの取材に応えて、久米さんを追悼した。「『ニュ