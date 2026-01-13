新日本プロレスの鷹木信悟（４３）とスターダムのなつぽい（３０）が、結婚していたことが明らかになり、プロレス界など反響が続々上がっている。２０２４年から交際をスタートさせた２人は、昨年に婚姻届を提出。その報道を受けて両選手は自身のＳＮＳで事実を認めた中、レスリング五輪２大会銅メダリストの浜口京子は、自身のＸ（旧ツイッター）に父・アニマル浜口、鷹木との３ショットとともに「なつぽい選手鷹木信悟選手