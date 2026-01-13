巨人にドラフト１位で入団した竹丸和幸投手（２３＝鷺宮製作所）が１３日に、ジャイアンツタウンスタジアムで行われた新人合同自主トレに参加。初日を終え「いよいよ始まったなという感じです」と気を引き締めた。この日の練習前には阿部慎之助監督（４６）による訓示も行われ、ルーキー１１選手を前に「とにかく１年間、毎日続けられる体力と、プロ野球選手、人としての姿勢を学ぶ期間だと思って、手を抜かずやってください」