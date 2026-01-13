【モデルプレス＝2026/01/13】モデルのトラウデン直美が1月13日、自身のInstagramを更新。ドイツに住む祖父との写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】26歳美女モデル「お顔がそっくり」ドイツ人の祖父と2ショット◆トラウデン直美、祖父との写真公開ドイツと日本のミックスで知られているトラウデンは「年末年始、長めのお休みをいただき、両親と共にドイツのおじいちゃんに会いに行きました 98歳！よく食べる元気なじいち