【モデルプレス＝2026/01/13】モデルの井手上漠が13日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の私服姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】22歳ジェンダーレスモデル「全てが憧れ」美脚際立つ“超ミニ”コーデ◆井手上漠、美脚際立つミニ丈私服ショット公開井手上は「久々のオフは親友とカフェで語り尽くしました」とつづり、街中での私服姿を公開。ボリュームのあるベージュのトップスに黒のミニスカート、ベージュのロングブーツ