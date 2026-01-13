東杜和（ひがし・とわ）気象予報士の「お天気メモ」です。12日までの3連休は全国的に冬の嵐となり、日本海側では大雪となりました。福岡でも平地で雪の降った所がありましたが、大雪とはなりませんでした。同じ日本海側の地域で、雪の降る量にこれほど差が出るのはなぜなのでしょうか。そこで、今回の「お天気メモ」はこちらです。『福岡が日本海側でも雪が少ない理由とは』そもそもなぜ、日本海側の地域は雪が多く降るのかといい