突然吹き荒れる「解散風」に、東海3県も大揺れです。 ■高市首相の胸の内は… 13日、韓国の李在明大統領を地元・奈良に迎えた高市首相。共同記者発表に質疑応答の時間はなく、衆議院の解散について触れることはありませんでした。11日、地元・岐阜県中津川市の成人式に出席した自民党の古屋選対委員長は、選挙に向けた調整を急いでいることを伺わせました。 自民・古屋圭司選対委員長：「（解散は）総理が