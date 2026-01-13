ドル指数は小幅上昇、ドル円上昇が寄与＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に上昇している。ユーロドルやポンドドルが狭いレンジ取引となる一方で、ドル円は158円付近から159円付近へと買われ、ドル指数上昇に寄与している。 ドル指数は東京午前の９８．８９９を安値に、ロンドン序盤には９９．０３２までの上昇。２００日線９８．７９８がサポート水準となっている。 ドルインデックス＝98.98(+0.11+0.12%)