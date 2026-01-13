欧州株小安い、仏ＣＡＣ指数では建設関連株売られる 東京時間18:58現在 英ＦＴＳＥ100 10141.15（+0.45+0.00%） 独ＤＡＸ25374.33（-31.01-0.12%） 仏ＣＡＣ40 8333.06（-25.70-0.31%） スイスＳＭＩ 13358.71（-68.27-0.51%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:58現在 ダウ平均先物MAR 26月限49741.00（-68.00-0.14%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限70