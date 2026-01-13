「当てないボクシング」と呼ばれるマスボクシングの全日本選手権で日本一に輝いた中学1年生など2人が13日、県庁を訪れ、喜びを報告しました。長野市立更北中学校1年相賀央稀さん「初出場で全国大会優勝することができました」県庁に関副知事を訪ねたのは11月に岐阜県で開かれた全日本マスボクシング選手権大会で優勝した上田市の宮坂愛美さんと長野市の更北中学校1年、相賀央稀さんです。相賀さんは中学生男子155センチまでのクラ