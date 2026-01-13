情報通信の株式会社ナビットは１３日までに、全国の主婦を中心としたモニター会員１０００人を対象に実施した「おせち」についてのアンケート結果を公開。おせちで一番好きな料理についてのアンケートでは、「栗きんとん」が一番多く１９・４％となった。次いで「伊達巻」で１３・３％。「数の子」が１０・５％と続いた。【おせち料理で一番好きな料理は何ですか？】（対象：１０００人）・栗きんとん１９４人・伊達巻