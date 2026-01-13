きょう、日経平均株価は急騰し、初の5万3000円台で取引を終えました。市場に広がる“選挙は買い”。今後、リスクはあるのでしょうか。記者「いま、午後の取引が始まりました。日経平均の上げ幅は、1600円を超えています」きょう、一時1800円以上値上がりし、史上初の5万3000円台をつけた日経平均株価。その要因は…担当者「解散で検討してるというのが伝わって、“選挙は買い”というスタンス」先週、一部で報じられた高市総理の“