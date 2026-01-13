高市総理大臣が通常国会冒頭での衆議院解散を検討していることを受けて、大分県と各市町村の選挙管理委員会では急ピッチで選挙の準備を進めています。 地元・奈良県で13日に日韓首脳会談に臨んだ高市総理は、1月23日に召集される通常国会の冒頭での衆議院の解散を検討しています。 総務省は1月10日付で各都道府県の選挙管理委員会に対し「至急の連絡」と書かれた通知を行い、衆議院選挙に向けて準備を急ぐよう伝達しました。