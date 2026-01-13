大分県大分市の佐賀関の大規模火災からまもなく2か月です。 被災地ではいまも焼けた住宅などがそのままになっていますが、13日から公費での解体とがれきの撤去に向けて現地調査が始まりました。 大分市佐賀関 ◆TOS刀祢優月記者「被災した家の公費解体へ向けて規制線の奥では住民が家に必要なものがないかなど確認作業を行っている」 佐賀関の大規模火災では多くの建物が被災していて、大分市に申請をすれば全